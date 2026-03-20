कार का माइलेज लगातार हो रहा कम? जानिए वजह और समाधान

आज के समय में बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों के बीच कार का माइलेज कम होना लोगों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। कई लोग नोटिस करते हैं कि उनकी कार पहले के मुकाबले कम माइलेज देने लगी है। इससे खर्च बढ़ जाता है और बजट पर असर पड़ता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि माइलेज कम होने के पीछे क्या कारण हैं और किन आसान तरीकों से इसे फिर से बेहतर किया जा सकता है।

#1 इंजन और सर्विसिंग की अनदेखी बड़ी वजह कार का माइलेज कम होने की सबसे बड़ी वजह इंजन की खराब स्थिति और समय पर सर्विस न होना ही होता है। अगर इंजन ऑयल पुराना हो जाए या फिल्टर गंदे हों, तो इंजन सही से काम नहीं करता। इससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। नियमित सर्विसिंग, सही समय पर ऑयल बदलना और फिल्टर साफ रखना जरूरी है। इससे इंजन बेहतर चलता है और माइलेज भी धीरे-धीरे सुधरने लगता है।

#2 टायर प्रेशर और ड्राइविंग स्टाइल का असर गलत टायर प्रेशर भी माइलेज कम होने का एक बड़ा कारण होता है। अगर टायर में हवा कम या ज्यादा हो, तो कार को चलाने में सामान्य से ज्यादा ताकत लगती है। इसके साथ ही, तेज रफ्तार, बार-बार ब्रेक लगाना और अचानक एक्सीलरेशन भी माइलेज घटाता है। सही टायर प्रेशर बनाए रखना और स्मूद ड्राइविंग करना जरूरी है। इससे ईंधन की बचत होती है और कार का प्रदर्शन बेहतर रहता है।

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