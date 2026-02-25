हैंडब्रेक फेल होने से पहले कार देती है ये संकेत, वरना हो जाएगा हादसा
क्या है खबर?
कार की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ब्रेक का बेहतर तरह से काम करना जरूरी है। इसके साथ-साथ हैंडब्रेक का भी अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। कई बार लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस लापरवाही के कारण एक समय बाद हैंडब्रेक फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह स्थिति आने से पहले ही कार आपको संकेत देने लगती है, जिससे आप समय रहते इसकी मरम्मत करा सकते हैं। आइये जानते हैं यह क्या वॉर्निंग देती है।
उपयोग
कहां उपयोगी है हैंडब्रेक?
सभी कारों में हैंडब्रेक दिया जाता है। इसको इमरजेंसी ब्रेक के तौर पर भी जाना जाता है। इसके लिए चालक के बांए हाथ की तरफ एक लीवर दिया जाता है। कुछ आधुनिक कारों में इनको पैर के पास भी दिया जाता है। जब कार के सामान्य ब्रेक काम नहीं करने, गाड़ी पार्क करते समय इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हादसों से बचने के लिए हैंडब्रेक का उपयोग अंतिम समय में रोकने के लिए किया जाता है।
संकेत
हैंडब्रेक में दिखने लगती हैं ये कमियां
अगर, गाड़ी में हैंडब्रेक सामान्य से ज्यादा टाइट या ढीला हो जाए तो इसकी वायर में गड़बड़ी हो सकती है। यह चेतावनी है कि इसे फेल होने से पहले ठीक कराना सही रहेगा। हैंडब्रेक को लगाने के बाद अगर कोई आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि यह खराब हो गया है। उपयोग करने के बाद गाड़ी एकदम से नहीं रुकने और ढलान पर फिसल रही है तो हैंडब्रेक फेल होने से पहले मैकेनिक को दिखाना सही रहेगा।