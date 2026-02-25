हैंडब्रेक गाड़ी को पार्क करते समय उपयोग होता है

हैंडब्रेक फेल होने से पहले कार देती है ये संकेत, वरना हो जाएगा हादसा

क्या है खबर?

कार की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ब्रेक का बेहतर तरह से काम करना जरूरी है। इसके साथ-साथ हैंडब्रेक का भी अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। कई बार लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस लापरवाही के कारण एक समय बाद हैंडब्रेक फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह स्थिति आने से पहले ही कार आपको संकेत देने लगती है, जिससे आप समय रहते इसकी मरम्मत करा सकते हैं। आइये जानते हैं यह क्या वॉर्निंग देती है।