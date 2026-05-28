गर्मी में कार का बोनट हो रहा ज्यादा गर्म? जानिए वजह और आसान उपाय

गर्मी के मौसम में लंबी दूरी तय करने या ट्रैफिक में ज्यादा देर फंसे रहने पर कई बार कार का बोनट बहुत गर्म हो जाता है। आम तौर पर इंजन चलने से गर्मी बनती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गर्म होना परेशानी का संकेत भी हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो कार बीच रास्ते में बंद हो सकती है। इसलिए बोनट ज्यादा गर्म लगे तो तुरंत सतर्क होना जरूरी माना जाता है।

वजह इन वजहों से बढ़ सकती है गर्मी जानकारों के मुताबिक, बोनट ज्यादा गर्म होने की कई वजह हो सकती हैं। इंजन कूलेंट कम होना, रेडिएटर में दिक्कत आना या पंखा ठीक से काम न करना इसकी बड़ी वजह बन सकती है। कई बार लगातार तेज धूप और लंबी ड्राइव में भी इंजन ज्यादा गर्म होने लगता है। अगर तापमान का मीटर तेजी से ऊपर जा रहा हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह आगे बड़ी खराबी का कारण बन सकता है।

बचाव ऐसे करें तुरंत बचाव अगर कार का बोनट ज्यादा गर्म लगे तो सबसे पहले सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक दें। इंजन बंद करके कुछ देर ठंडा होने दें। तुरंत बोनट खोलने या रेडिएटर का ढक्कन हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म भाप से नुकसान हो सकता है। तापमान सामान्य होने के बाद कूलेंट का स्तर देख सकते हैं। अगर दिक्कत बनी रहे तो गाड़ी आगे चलाने की जगह मैकेनिक की मदद लेना बेहतर माना जाता है।

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