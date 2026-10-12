BYD सीलियन 7 लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

लिमिटेड एडिशन में प्रीमियम नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री में अब टैन और ब्लैक थीम दी गई है और यही थीम डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर भी मिलती है।

स्टैंडर्ड सीलियन 7 प्रीमियम ट्रिम में मिलने वाले मोनो-टोन अपहोल्स्ट्री रंगों की तुलना में नई थीम स्पोर्टी और शानदार लगती है।

इसके 360-डिग्री कैमरा, ADAS सुइट, पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड टेलगेट, डबल-ग्लेज्ड ग्लास, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, HUD, 15.6-इंच रोटेबल डिस्प्ले, 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ड्राइवर की मेमोरी जैसे फीचर प्रीमियम वेरिएंट जैसे ही हैं।