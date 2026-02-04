BYD की भारत में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना, प्लांट लगाने से किया इनकार

BYD भारत में नई इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है

क्या है खबर?

दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD विदेशों में अपनी तीव्र वृद्धि को जारी रखने के उद्देश्य से भारत के लिए एक इलेक्ट्रिक कार तैयार कर रही है। कंपनी के इंजीनियर मुख्यालय में डिजाइन पर काम कर रहे हैं, हालांकि लॉन्च की तारीख को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। चीनी कंपनी इस वर्ष विदेशी बिक्री में कम से कम 24 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो 13 लाख वाहनों की बिक्री के बराबर है।