BMW की पहली इलेक्ट्रिक M कार 2027 में दस्तक देगी

BMW की पहली इलेक्ट्रिक M कार 2027 में होगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता BMW ने 2027 में अपने हाई-परफॉर्मेंस M डिवीजन से पहला इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। आगामी इलेक्ट्रिक M3 कंपनी के नए 'न्यू क्लास' प्लेटफॉर्म पर निर्मित होगा। यह नया आर्किटेक्चर बैटरी-इलेक्ट्रिक सिस्टम सहित कई प्रकार के पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। गाड़ी के आगे और पीछे के एक्सल पर 2-2 मोटर दी जाएंगी, जो अलग-अलग पहिए को चलाएंगी, जिससे जबरदस्त रफ्तार मिलने की उम्मीद है।