BMW की पहली इलेक्ट्रिक M कार 2027 में होगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास
क्या है खबर?
लग्जरी कार निर्माता BMW ने 2027 में अपने हाई-परफॉर्मेंस M डिवीजन से पहला इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। आगामी इलेक्ट्रिक M3 कंपनी के नए 'न्यू क्लास' प्लेटफॉर्म पर निर्मित होगा। यह नया आर्किटेक्चर बैटरी-इलेक्ट्रिक सिस्टम सहित कई प्रकार के पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। गाड़ी के आगे और पीछे के एक्सल पर 2-2 मोटर दी जाएंगी, जो अलग-अलग पहिए को चलाएंगी, जिससे जबरदस्त रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
निर्माण गुणवत्ता
बेहतर गुणवत्ता की सामग्री का होगा उपयोग
नई इलेक्ट्रिक कार टिकाऊ सामग्रियों से बनाई जाएगी। कार्बन फाइबर के बजाय BMW बीकंप नामक प्राकृतिक फाइबर विकल्प का उपयोग कर रही है। यह सामग्री उत्पादन के दौरान 40 फीसदी कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है, जबकि इसका भार-मजबूती अनुपात भी उत्कृष्ट है। यह कदम वाहन उत्पादन प्रक्रियाओं में स्थिरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। कार में 100kWh क्षमता का बैटरी पैक होगा, जिसे बेहतर पावर डिलीवरी और कूलिंग के लिए अनुकूलित किया है।
ड्राइविंग अनुभव
इन फीचर्स से मिलेगा बेहतर ड्राइविंग अनुभव
आगामी BMW iM3 में हुंडई आयोनिक-5 N की तरह सिम्युलेटेड गियरशिफ्ट मोड भी होगा। इस फीचर की मदद से ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पैडल का उपयोग करके लिफ्ट-ऑफ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और थ्रॉटल के लिए पेडल मैपिंग को एडजस्ट कर सकेंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के फायदों को बनाए रखते हुए एक आकर्षक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करना है। 'हार्ट ऑफ जॉय' नामक हाई-परफॉर्मेंस कंट्रोल यूनिट, पहियों और स्टीयरिंग के नियंत्रण जैसे सभी ड्राइविंग संबंधी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगी।