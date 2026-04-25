BMW ने रंग बदलने वाली कार का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया है

BMW रंग बदलने वाली कारों के लॉन्च के करीब पहुंची, पेश किया कॉन्सेप्ट मॉडल

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता BMW ने रंग बदलने वाली तकनीक से लैस नया कॉन्सेप्ट iX3 फ्लो एडिशन 2026 बीजिंग ऑटो शो में पेश किया। पिछले माॅडल के रंग बदलने के लिए E इंक पैनल्स का इस्तेमाल की जगह नए डिजाइन में E इंक प्रिज्म पैनल को सीधे वाहन के हुड में लगाया गया है। इस अभिनव दृष्टिकोण का कड़े गुणवत्ता परीक्षण किए गए हैं और यह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।