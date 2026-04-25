BMW रंग बदलने वाली कारों के लॉन्च के करीब पहुंची, पेश किया कॉन्सेप्ट मॉडल
क्या है खबर?
लग्जरी कार निर्माता BMW ने रंग बदलने वाली तकनीक से लैस नया कॉन्सेप्ट iX3 फ्लो एडिशन 2026 बीजिंग ऑटो शो में पेश किया। पिछले माॅडल के रंग बदलने के लिए E इंक पैनल्स का इस्तेमाल की जगह नए डिजाइन में E इंक प्रिज्म पैनल को सीधे वाहन के हुड में लगाया गया है। इस अभिनव दृष्टिकोण का कड़े गुणवत्ता परीक्षण किए गए हैं और यह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
तकनीक
कैसे काम करती है यह तकनीक?
BMW iX3 फ्लो एडिशन के हुड में दी गई एडवांस E इंक प्रिज्म तकनीक एक बटन दबाने पर रंग बदल सकती है। यह फीचर 8 अलग-अलग एनिमेशन तक सीमित है, जो सभी ग्रेस्केल में दिखाई देते हैं। E इंक की इलेक्ट्रोफोरेटिक तकनीक आवेशित कणों से भरे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग करती है, जो विद्युत संकेतों के तहत रंग बदलने के लिए स्थानांतरित होते हैं। पारंपरिक डिस्प्ले के विपरीत यह केवल अवस्था बदलते समय ही बिजली की खपत करता है।
तैयारी
क्या है भविष्य में तैयारी?
iX3 फ्लो एडिशन में ड्राइवर अपनी मनोदशा या परिस्थिति के अनुसार वाहन का स्वरूप बदल सकते हैं। यह कार को एक व्यक्तिगत डिजिटल कैनवास में बदल देता है, जिसमें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और इंटरैक्टिव डिजाइन का अद्भुत मेल है। स्मार्टफोन इंटरफेस की तरह कारें अब व्यक्तिगत पहचान के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रही हैं। iX3 फ्लो एडिशन भविष्य के BMW मॉडलों में E-पेपर सतहों को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में एक सेतु का काम करेगा।