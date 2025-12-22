BMW मोटरराड ने की वाहनों की कीमत 6 फीसदी बढ़ाने की घोषणा, जानिए क्या बताई वजह 

मॉडल

ये मॉडल होंगे कीमत वृद्धि से प्रभावित

कंपनी की घोषणा के अनुसार, कीमत वृद्धि का असर भारत निर्मित G 310 RR और CE 02 पर होगा। इसके साथ-साथ CBU लाइनअप भी महंगा होगा। इसमें F 900 GS, F 900 GSA, R 1300 GS, R 1300 GSA, M 1000 RR, M 1000 R, S 1000 RR, S 1000 R, R 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल, R 12, R 12 नाइन T, R 1250 RT, K 1600 B, K 1600 GTL, K 1600 GA, C 400 GT और CE 04 शामिल हैं।