BMW मोटरराड ने की वाहनों की कीमत 6 फीसदी बढ़ाने की घोषणा, जानिए क्या बताई वजह 

BMW मोटरराड ने की वाहनों की कीमत 6 फीसदी बढ़ाने की घोषणा, जानिए क्या बताई वजह
क्या है खबर?
कई वाहन निर्माता कंपनियां नए साल से भारतीय बाजार में अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना बना रही हैं। प्रीमियम दोपहिया वाहन कंपनी BMW मोटरराड ने भी जनवरी, 2026 से अपनी सभी बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में वृद्धि करे की घोषणा की है। इसके तहत वह 6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी से भारत निर्मित और कंप्लीट बिल्ट यूनिट वाले एंट्री-लेवल से लेकर प्रीमियम मॉडल्स तक लागू होगी।
मॉडल
ये मॉडल होंगे कीमत वृद्धि से प्रभावित
कंपनी की घोषणा के अनुसार, कीमत वृद्धि का असर भारत निर्मित G 310 RR और CE 02 पर होगा। इसके साथ-साथ CBU लाइनअप भी महंगा होगा। इसमें F 900 GS, F 900 GSA, R 1300 GS, R 1300 GSA, M 1000 RR, M 1000 R, S 1000 RR, S 1000 R, R 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल, R 12, R 12 नाइन T, R 1250 RT, K 1600 B, K 1600 GTL, K 1600 GA, C 400 GT और CE 04 शामिल हैं।
कारण
इस कारण बढ़ाई कीमत
BMW मोटरराड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह बराड़ का कहना है कि यह निर्णय अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये में भारी गिरावट के जवाब में लिया गया है। कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की लागत में भी वृद्धि हुई है। यह मूल्य वृद्धि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी। इसके अलावा JSW MG मोटर्स और मर्सिडीज-बेंज सहित कई अन्य ब्रांडों ने भी भारतीय बाजार में बिकने वाले अपने मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।