BMW F 450 GS स्पोर्ट वेरिएंट को नए रंग विकल्प में पेश किया है

BMW F 450 GS स्पोर्ट वेरिएंट भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

BMW मोटरराड ने भारत में F 450 GS नया स्पोर्ट वेरिएंट लॉन्च किया है। पहले इसे 3 वेरिएंट्स- बेस, एक्सक्लूसिव और GS ट्रॉफी में पेश किया गया था। नए वेरिएंट को टॉप-स्पेक GS ट्रॉफी के ठीक नीचे रखा गया है। इस नई ट्रिम में बेहतर सस्पेंशन सेटअप, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और ऑफ-रोड के लिए कई एक्सेसरीज स्टैंडर्ड तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा, F 450 R रोडस्टर और F 450 RR फेयर्ड वर्जन भी पेश किए हैं।