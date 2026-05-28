कार इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये बातें, बाद में नहीं होगी परेशानी
क्या है खबर?
आज के समय में कार खरीदने के साथ सही इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी हो गया है। सड़क पर छोटी या बड़ी किसी भी दुर्घटना में इंश्योरेंस आर्थिक सहारा देता है और नुकसान का बोझ कम करता है। लेकिन कई लोग जल्दी में बिना पूरी जानकारी के पॉलिसी चुन लेते हैं। बाद में परेशानी बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि कार इंश्योरेंस लेते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे मुश्किल न हो।
#1
कवरेज और नियम पहले समझ लें
कार इंश्योरेंस लेते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पॉलिसी में क्या कुछ शामिल है। कुछ योजनाएं सिर्फ दूसरे पक्ष के नुकसान को कवर करती हैं, जबकि कुछ में अपनी कार का नुकसान भी शामिल रहता है। इसके साथ किन हालात में दावा नहीं मिलेगा, यह जानना भी जरूरी है। अगर नियम पहले से साफ हों तो जरूरत के समय परेशानी कम होती है और सही फैसला लेना आसान बन जाता है।
#2
प्रीमियम और ऐड-ऑन जरूर देखें
इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार सस्ता प्लान बाद में कम फायदा देता है। इसलिए प्रीमियम के साथ मिलने वाली सुविधाएं भी देखनी चाहिए। जैसे सड़क पर मदद, इंजन सुरक्षा या बिना कटौती वाला दावा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं जरूरत के समय काम आती हैं। अपनी जरूरत और कार के इस्तेमाल के हिसाब से सही विकल्प चुनना आगे चलकर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
#3
क्लेम प्रक्रिया और कंपनी की सेवा जांचें
कार इंश्योरेंस लेते समय कंपनी की क्लेम प्रक्रिया भी जरूर देखनी चाहिए। दावा करना आसान हो और कंपनी जल्दी मदद दे, यह बहुत जरूरी होता है। साथ ही यह भी देख लें कि आसपास कैशलेस गैरेज की सुविधा है या नहीं। जानकार मानते हैं कि सही जानकारी लेकर लिया गया इंश्योरेंस आगे चलकर राहत देता है। थोड़ी सावधानी से लिया फैसला बाद में समय, पैसा और परेशानी तीनों बचा सकता है।