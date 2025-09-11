LOADING...
नई जगह पर रोड ट्रिप के दौरान इन सुरक्षा नियमों का जरूर करें पालन
लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 11, 2025
09:44 am
नई जगह पर रोड ट्रिप का अनुभव हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग मजे के चक्कर में जरूरी सावधानियां भूल जाते हैं, जिससे दुर्घटना या परेशानी का खतरा बढ़ जाता है। चाहे कार से सफर कर रहे हों या बाइक से, अगर आप कुछ बेसिक सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो यात्रा न केवल आसान बल्कि सुरक्षित भी हो जाएगी।

#1

सही रूट और प्लानिंग का महत्व

कभी भी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले सबसे जरूरी है कि सही रूट की जानकारी जुटाई जाए। मोबाइल नेविगेशन जरूर साथ रखें, लेकिन इंटरनेट न चलने की स्थिति में कागज वाला नक्शा भी रखें। बीच-बीच में ब्रेक लेकर आराम करना भी जरूरी है, ताकि थकान कम हो। अंधेरे या अनजान रास्तों में अकेले न जाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन और यात्रा से पहले वाहन की जांच हमेशा कर लेना चाहिए।

#2

जरूरी सामान और सुरक्षा गियर रखें 

रोड ट्रिप पर जाते समय जरूरी सामान साथ रखना बेहद महत्वपूर्ण है। कार में फर्स्ट-एड किट, टॉर्च, पावर बैंक और अतिरिक्त पानी जरूर रखें। बाइक सवारों को हमेशा हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट पहननी चाहिए। अगर कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट पर विशेष ध्यान दें। इससे अचानक आने वाली किसी भी समस्या में आप तैयार रहेंगे।

#3

वाहन की स्थिति और ईंधन पर ध्यान

यात्रा शुरू करने से पहले वाहन की पूरी जांच कराना जरूरी है। ब्रेक, टायर प्रेशर और इंजन ऑयल सही हालत में होना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा पर ईंधन खत्म न हो जाए, इसलिए टैंक पहले से फुल करा लें और नकद पैसे भी रखें। कभी-कभी एटीएम या पेट्रोल पंप दूर-दूर मिलते हैं। समय-समय पर वाहन की गति नियंत्रित रखें और ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें। यही नियम आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे।