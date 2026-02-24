बजाज अगले कुछ महीनों मे नए और अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है

बजाज अगले 5 महीनों में लॉन्च करेगी 8 नए मॉडल, योजना का किया खुलासा

क्या है खबर?

बजाज इस साल 3 चरणों में पल्सर के अपग्रेड मॉडल पेश करेगी और अगले कुछ महीनों में 125cc से 250cc सेगमेंट में एक नया ब्रांड लॉन्च करेगी, जो पोर्टफोलियो के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही वह इस साल के मध्य तक अपने मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले 4-5 महीनों में 8 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे और अगली 2 तिमाहियों में हर महीने 2 नए मॉडल पेश किए जाएंगे।