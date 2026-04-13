बजाज ने छोटे इंजन के साथ लॉन्च की डोमिनार 400, जानिए क्याें उठाया यह कदम

बदलाव

कंपनी ने बाइक में किए ये बदलाव

ट्रायम्फ की नई रेंज की तरह ही नई बजाज डोमिनार के इंजन में बदलाव किया गया है, लेकिन नामकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंजन के अलावा बाइक मौजूदा मॉडल जैसी ही है और हरे और काले रंग में उपलब्ध है। इसके फीचर्स और टूरिंग के लिए एक्सेसरीज भी पहले जैसे ही हैं। बजाज ने बोर को अपरिवर्तित रखते हुए और स्ट्रोक को छोटा करके 349cc इंजन तैयार किया है, जिसमें पावर अपरिवर्तित है, लेकिन टॉर्क कम हो गया।