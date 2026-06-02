बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है एवेंजर स्ट्रीट

एवेंजर स्ट्रीट में हेडलाइट के चारों ओर इंजन गार्ड, रेडिएटर ग्रिल, एग्जॉस्ट, पहिए, ORVM, लीवर, बार एंड, सस्पेंशन कंपोनेंट्स, टर्न इंडिकेटर्स, टैंक ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई अन्य जगहों पर क्रोम दिया गया है। इसके अलावा, इसमें बैक रेस्ट और ऊंची विंडस्क्रीन जैसे अतिरिक्त एक्सेसरीज भी मिलती हैं। सीट की ऊंचाई क्रूज मॉडल के समान 737mm है, लेकिन हैंडलबार थोड़ा चपटा और नीचे स्थित है, लेकिन फुटपेग की स्थिति समान है, जबकि ऊंची विंडस्क्रीन के विपरीत छोटा विंड-डिफ्लेक्टर दिया है।