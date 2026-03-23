ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय इन बातों की न करें अनदेखी, वरना रद्द हो सकता है आवेदन

आवेदन कहां करें आवेदन? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा। इसके बाद RTO का चुनाव करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद लर्नर और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के 2 विकल्प दिखेंगे। इनमें से आपको लर्नर लाइसेंस विकल्प पर क्लिक कर इसमें अपनी जानकारी भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना है।

ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट की पहले से करें तैयारी आवेदन सब्मिट करने के बाद आपको एक निश्चित तारीख को ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपने जिस वाहन के लिए DL आवेदन किया है, अधिकारी के सामने उसी को चलाकर दिखाना होगा। इसके लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होगा। इस टेस्ट की तैयारी आप पहले ही कर लें और अच्छी तरह से वाहन चलाना सीख लें। ऐसा करने से आप ड्राइविंग टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं।

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