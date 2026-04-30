CNG कार चलाने वाले गर्मियों में भूलकर भी न करें ये गलतियां

देशभर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में अपनी गाड़ी का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और अगर, आप CNG कार चलाते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्यूल सस्ता होने के कारण थोड़ी-सी चूक भारी पड़ सकती है और कोई बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है। अगर, आप गर्मी के मौसम में CNG कार से सुरक्षित और आरामदायक सफर चाहते हैं तो आपको ये गलतियां करने से बचने की जरूरत है।

फिलिंग गैस भरवाते समय न करें ये गलती गर्मियों के दौरान तापमान बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले CNG तापमान बढ़ने पर ज्यादा फैलती है। अगर, आप अपनी कार का CNG टैंक फुल करवा देते हैं तो सिलेंडर के अंदर दबाव काफी बढ़ सकता है। सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है कि आप टैंक को क्षमता से 2-3 किलोग्राम कम ही भराएं। इससे गैस को फैलने के लिए जगह मिलेगी और किसी भी तरह के खतरे की संभावना कम हो जाएगी।

पार्किंग धूप में खड़ा करना पड़ सकता है भारी धूप में खड़ी कार गर्मी के कारण भट्टी की तरह तप जाती है। बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान ज्यादा होता है। इससे CNG किट और पाइप लाइन पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे सिलेंडर के फटने का खतरा बढ़ जाता है। संभव हो तो अपनी कार को हमेशा किसी छायादार जगह पर ही पार्क करें। अगर, छाया वाली जगह नहीं मिल पा रही है तो शीशों को हल्का खुला छोड़ दें, जिससे हवा का प्रवाह बना रहेगा।

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लीकेज गर्मी से पाइप लाइन पर पड़ेगा असर लीकेज की अनदेखी: गर्मी के कारण CNG पाइप लाइन खराब हो सकती है, जिससे गैस लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर, आपको केबिन में गैस की गंध आ रही है तो इसकी अनदेखी न करें। खराब स्पार्क प्लग: CNG पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा तापमान पर जलती है, जिससे इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण तापमान और बढ़ जाता है। खराब स्पार्क प्लग इंजन पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है।

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