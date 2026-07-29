पहाड़ी इलाकों में कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
पहाड़ी इलाकों में कार चलाने के साथ उसे सही जगह पार्क करना भी बेहद जरूरी होता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी कार को नुकसान पहुंचा सकती है और दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। ढलान, फिसलन और संकरी सड़कों की वजह से यहां सामान्य जगहों की तुलना में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए कार पार्क करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना हमेशा बेहतर रहता है और सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है।
#1
सही जगह चुनें और हैंडब्रेक जरूर लगाएं
कार को हमेशा ऐसी जगह पर ही पार्क करें, जहां सड़क मजबूत और समतल हो।
कोशिश करें कि मोड़, तीखी ढलान या भूस्खलन वाले क्षेत्र में वाहन न खड़ा करें। कार रोकने के बाद हैंडब्रेक पूरी तरह लगाएं ताकि वाहन अपनी जगह से न खिसके।
अगर कार मैनुअल है तो उसे पहले गियर या रिवर्स गियर में भी छोड़ना सुरक्षित माना जाता है और इससे अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलती है।
#2
पहियों की दिशा और सुरक्षा का रखें ध्यान
अगर सड़क ढलान पर है तो कार के अगले पहियों को पहाड़ या सड़क के किनारे की ओर मोड़कर रखें।
इससे किसी कारण वाहन खिसकने पर उसके तेज़ी से नीचे जाने का खतरा कम हो जाता है। अगर संभव हो तो पहियों के पीछे पत्थर या व्हील चॉक भी लगा सकते हैं।
इससे कार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है, संतुलन बेहतर रहता है और दुर्घटना का जोखिम काफी हद तक घटता है।
#3
आसपास का माहौल भी जरूर देखें
कार पार्क करने से पहले आसपास की स्थिति अच्छी तरह देख लें।
ढीले पत्थरों, कमजोर जमीन, नालों, बिजली के खंभों या गिरते पेड़ों वाले स्थानों से दूर रहें। बारिश या बर्फबारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें क्योंकि सड़क फिसलन भरी हो सकती है।
वाहन छोड़ने से पहले सभी दरवाजे बंद करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कार पूरी तरह सुरक्षित तरीके से खड़ी है तथा किसी अन्य वाहन के लिए भी बाधा नहीं बन रही।