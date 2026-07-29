पहाड़ी इलाकों में कार पार्क करते समय गलतियां

पहाड़ी इलाकों में कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:59 am Jul 29, 202608:59 am

क्या है खबर?

पहाड़ी इलाकों में कार चलाने के साथ उसे सही जगह पार्क करना भी बेहद जरूरी होता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी कार को नुकसान पहुंचा सकती है और दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। ढलान, फिसलन और संकरी सड़कों की वजह से यहां सामान्य जगहों की तुलना में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए कार पार्क करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना हमेशा बेहतर रहता है और सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है।