ऑडी SQ8 भारत में 17 मार्च होगी लॉन्च, जानिए क्या है इसके फीचर

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता ऑडी भारत में अपनी फ्लैगशिप SUV SQ8 को 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल, ऑडी Q8 स्टैंडर्ड और टॉप-एंड RS Q8 वेरिएंट में उपलब्ध है। नया SQ8 इन दोनों के बीच में आता है। परफॉर्मेंस के अलावा इस मिड-स्पेक वेरिएंट में कुछ खास एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स भी होंगे, जो इसे बाकी लाइनअप से अलग करेंगे। कंपनी का दावा है कि ऑडी SQ8 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 4.1 सेकेंड में पकड़ लेती है।