ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

क्या है खबर?

ऑडी ने 'माई ऑरास' नामक एक नया इन-कार फीचर पेश किया है, जो कार मालिकों को पूर्व निर्धारित मोड का उपयोग करके केबिन के वातावरण को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देता है। एक क्लिक से यूजर एंबिएंट लाइटिंग, केबिन तापमान, संगीत, सीट वेंटिलेशन, मसाज और सुगंध को एडजेस्ट कर सकते हैं। भारत में बिकने वाली ऑडी A4, Q3, Q3 स्पोर्टबैक, Q5, A6, Q7, Q8, RS Q8 और Q8 ई-ट्रॉन में यह फीचर उपलब्ध होगा।