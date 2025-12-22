एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत में होगा 3,000 रुपये का इजाफा, जानिए कब होगी लागू 

फायदा

इस महीने मिल रही छूट

एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए दिसंबर का महीना आगामी मूल्य वृद्धि से पहले मौजूदा कीमतों पर खरीदने का मौका है। कंपनी 'इलेक्ट्रिक दिसंबर' अभियान के तहत चुनिंदा शहरों में 20,000 रुपये तक के लाभ प्रदान कर रही है। 19 दिसंबर को एथर ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करके ऑटो बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना की घोषणा की थी। यह ग्राहकों के लिए बीमाकर्ताओं के सहयोग से बीमा पॉलिसियां ​​प्रदान करेगी।