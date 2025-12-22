एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत में होगा 3,000 रुपये का इजाफा, जानिए कब होगी लागू
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता एथर एनर्जी ने सोमवार (22 दिसंबर) को अपने सभी स्कूटर्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कच्चे माल की बढ़ती लागत, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बढ़ती लागत के कारण प्रत्येक स्कूटर की कीमत में 3,000 रुपये तक की वृद्धि होने की संभावना है। कंपनी के अनुसार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएंगी।
फायदा
इस महीने मिल रही छूट
एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए दिसंबर का महीना आगामी मूल्य वृद्धि से पहले मौजूदा कीमतों पर खरीदने का मौका है। कंपनी 'इलेक्ट्रिक दिसंबर' अभियान के तहत चुनिंदा शहरों में 20,000 रुपये तक के लाभ प्रदान कर रही है। 19 दिसंबर को एथर ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करके ऑटो बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना की घोषणा की थी। यह ग्राहकों के लिए बीमाकर्ताओं के सहयोग से बीमा पॉलिसियां प्रदान करेगी।
घाटा
घाटे में आई कमी
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 154 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 197 करोड़ रुपये के घाटे से कुछ कम है। कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 54 फीसदी बढ़कर 899 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 584 करोड़ रुपये रहा था। इसके अलावा उसका EBITDA घाटा 132 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 138 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।