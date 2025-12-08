खरीदना चाहते हैं स्ट्रांग हाइब्रिड कार, ये हैं 5 सबसे किफायती विकल्प 

बेहतर माइलेज के लिए हाइब्रिड कार ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इन्हें इलेक्ट्रिक कारों की तरह घंटों तक चार्ज लगाए बिना बैटरी से चला सकते हैं और जब चाहे तब पेट्रोल मोड पर स्विच कर सकते हैं। इससे आप ईंधन पर होने वाले खर्चे में कुछ कमी कर सकते हैं। भारतीय बाजार में फिलहाल स्ट्रांग हाइब्रिड मॉडल्स की कमी है। अगर, आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यहां 5 शानदार विकल्प बता रहे हैं।

#1 मारुति विक्टोरिस की कीमत: 16.38 लाख रुपये मारुति सुजुकी की सितंबर में लॉन्च हुई विक्टोरिस स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक से लैस सबसे किफायती गाड़ी है। इस कॉम्पैक्ट SUV को ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया, लेकिन फीचर्स उससे बेहतर हैं। विक्टोरिस प्रीमियम दिखने वाले केबिन में बड़ी 10.1-इंच की टचस्क्रीन, पावर्ड टेलगेट, लेवल-2 ADAS जैसी सुविधाएं हैं। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और सेल्फ चार्जिंग बैटरी पैक मिलता है। यह सेटअप 28.65 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 16.38-19.99 लाख रुपये के बीच है।

#2 टोयोटा हाईराइडर की कीमत: 6.46 लाख रुपये इस तकनीक के लिए आप टोयोटा हाईराइडर पर विचार कर सकते हैं, जो कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरिस वाले ही सेगमेंट में हैं। इस गाड़ी में 5 वयस्कों के लिए पर्याप्त जगह, आरामदायक राइड क्वालिटी और 9-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (116ps/141Nm) मिलता है, जो 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 16.46 लाख रुपये से शुरू होकर 19.76 लाख रुपये तक जाती है।

#3 होंडा सिटी e:HEV की कीमत: 19.48 लाख रुपये SUV की जगह सेडान मॉडल चाहने वालों के लिए होंडा सिटी e:HEV अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह कई शानदार सुविधाओं के साथ आती है। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल पैन सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स हैं। गाड़ी 1.5-लीटर 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (126ps/253Nm) से लैस है, जो 27.26 किमी/लीटर की ईंधन दक्षता का दावा करती है। यह ZX वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 19.48 लाख रुपये है।

#4 मारुति सुजुकी इनविक्टो कीमत: 24.97 लाख रुपये भारतीय बाजार में स्ट्रांग हाइब्रिड में किफायती विकल्पों में ज्यादातर मारुति और टोयोटा के हैं। बड़ी गाड़ियों में मारुति सुजुकी इनविक्टो अच्छा विकल्प हो सकता है। इस MPV में 7 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह के साथ लेवल-2 ADAS, दूसरी पंक्ति में ऑटोमन सीटें और 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम दिया है। यह 2-लीटर, 4-सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (184ps/206Nm) के साथ आती है और माइलेज 23.24 किमी/लीटर है। इसकी कीमत 24.97-28.61 लाख रुपये के बीच है।