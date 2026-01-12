खरीदना चाहते हैं वेंटिलेटेड सीट्स वाली सस्ती कार? ये हैं 5 विकल्प 

भारतीय बाजार में कार में मिलने वाला वेंटिलेटेड सीट फीचर काफी लोकप्रिय हो गया है। बहुत से लोग नई कार खरीदते समय ऐसे ही लग्जरी फीचर्स का ध्यान रखते हैं। यह न केवल गर्मी में ड्राइविंग के दौरान आपको ठंडा रखती है, बल्कि ठंड के मौसम में गर्मी भी देती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लंबे सफर में बैठे-बैठे थकते नहीं है। आइये जानते हैं देश में मौजूद 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं।

#1 रेनो किगर की कीमत: 8.37 लाख रुपये रेनो किगर भारत में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स वाली सबसे सस्ती कार है। पिछले साल 24 अगस्त को इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था। इस फीचर से लैस टॉप-स्पेक इमोशन वेरिएंट 8.37 लाख रुपये में उपलब्ध है। यह कॉम्पैक्ट SUV 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली एकमात्र ऐसी कार है, जिसमें कूल्ड सीटें मिलती हैं। यह 72hp की पावर वाला 1.0-लीटर पेट्रोल और 100hp वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और CVT विकल्प मिलते हैं।

#2 किआ सोनेट की कीमत: 10.80 लाख रुपये भारत के लिए किआ मोटर्स की पहली कॉम्पैक्ट SUV के टॉप-स्पेक HTX, GTX+ और एक्स-लाइन वेरिएंट में कूल्ड फ्रंट सीटें मिलती हैं। ये टॉप-रेंज वेरिएंट 120hp वाले 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 116hp वाले 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध हैं। ट्रांसमिशन के लिए पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं, जबकि डीजल वेरिएंट 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत 10.80 लाख रुपये से शुरू होती है।

#3 हुंडई वेन्यू की कीमत: 11.91 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की नई वेन्यू के टॉप-एंड HX8 और HX10 ट्रिम्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स उपलब्ध कराई गई हैं। नई वेन्यू N-लाइन के N10 ट्रिम में कूल्ड सीटें भी मिलती हैं। ये टॉप ट्रिम्स 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प के साथ आते हैं। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक विकल्प शामिल हैं। इसमें लेवल-2 ADAS और ट्विन 12.3-इंच डिस्प्ले शामिल हैं और कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू होती है।

#4 स्कोडा कोडियाक की कीमत: 11.99 लाख रुपये स्कोडा की पहली कॉम्पैक्ट SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं, लेकिन यह सुविधा केवल टॉप-स्पेक प्रेस्टीज वेरिएंट में ही उपलब्ध है। यह उन गिनी-चुनी कॉम्पैक्ट SUV में से एक है, जिनमें यह फीचर मिलता है। स्कोडा काइलाक में 115hp का 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है। इस गाड़ी की कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये तक जाती है।