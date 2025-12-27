2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का उत्पादन के करीब मॉडल आया नजर, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव
क्या है खबर?
दिग्गज वाहन निर्माता टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय गाड़ियों में से एक पंच को नए डिजाइन में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसकी उत्पादन के लिए तैयार मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट में कंपनी की नई डिजाइन शैली की झलक मिलती है, जिसमें ड्यूल-टोन रूफ इफेक्ट भी दिखाई दिया है। इसका डिजाइन पंच EV से प्रेरित नजर आता है। आइये जानते हैं आगामी टाटा पंच में क्या कुछ बदलाव मिलेंगे।
लुक
लुक में देखने को मिलेंगे ये बदलाव
2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट में नया बंपर ऊपर की मुख्य ग्रिल में हवा के लिए 2 हॉरिजॉन्टल स्लिट्स दिए गए हैं। LED DRL अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो गए हैं और क्लैमशेल बोनट भी नजर आया है। हेडलाइट्स अब मौजूदा पंच EV की तरह वर्टिकल ओरिएंटेड लग रही हैं। ट्रिम लेवल के आधार पर हेडलाइट असेंबली में कॉर्नरिंग फंक्शन वाली फॉग लाइट्स मिलेंगी। अलॉय व्हील का डिजाइन नया और बॉडी क्लैडिंग मौजूदा मॉडल जैसी ही दिख रही है।
इंटीरियर
इंटीरियर में मिल सकते हैं ये फीचर्स
अंदर चमकदार टाटा लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील, 10.2-इंच का टचस्क्रीन, नया डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल समेत कई फीचर्स मिलने की संभावना है। लेटेस्ट कार में वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरे भी होगा। इसमें मौजूदा मॉडल के समान इंजन और गियरबाॅक्स विकल्पों को जारी रखा जा सकता है। इस गाड़ी को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है और शुरुआती कीमत मौजूद मॉडल की 5.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी।