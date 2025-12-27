टाटा पंच फेसलिफ्ट अगले साल पहली छमाही में लॉन्च हो सकती है

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का उत्पादन के करीब मॉडल आया नजर, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव

क्या है खबर?

दिग्गज वाहन निर्माता टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय गाड़ियों में से एक पंच को नए डिजाइन में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसकी उत्पादन के लिए तैयार मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट में कंपनी की नई डिजाइन शैली की झलक मिलती है, जिसमें ड्यूल-टोन रूफ इफेक्ट भी दिखाई दिया है। इसका डिजाइन पंच EV से प्रेरित नजर आता है। आइये जानते हैं आगामी टाटा पंच में क्या कुछ बदलाव मिलेंगे।