2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट नए अवतार में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

दिग्गज कार निर्माता टाटा मोटर्स ने मंगलवार (13 जनवरी) को अपनी पंच फेसलिफ्ट SUV को लॉन्च कर दिया है। इसके डिजाइन में बदलाव के साथ नई तकनीक और नया केबिन शामिल है। 2021 में पहली बार दस्तक देने के बाद से टाटा पंच में यह पहला बड़ा फेसलिफ्ट है। सबसे बड़ा बदलाव इस बार शक्तिशाली टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। इसे 6 वेरिएंट- स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है।

लुक ऐसा है नई पंच का लुक पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन पंच EV और अपडेटेड अल्ट्रोज से प्रेरित है, जिसमें पतली LED DRL और ब्लैक ग्रिल, बंपर पर भारी ब्लैक क्लैडिंग के साथ इंटीग्रेटेड एयर इंटेक और सिल्वर स्किड प्लेट इसे मजबूत बनाती है। हेडलाइट्स को LED यूनिट्स में अपग्रेड किया है, जो पहले से अधिक शार्प और एंगुलर एनक्लोजर में लगी हैं। 16-इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और साइंटिफिक, बंगाल रूज, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड, कारमेल, प्रिस्टिन व्हाइट रंग विकल्प दिए हैं।

इंटीरियर केबिन में किए हैं ये बदलाव इंटीरियर में ड्यूल-टोन चारकोल-ब्लू थीम है, जिसमें डैशबोर्ड और डोर पैनल पर व्हाइट इंसर्ट और एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट दिया गया है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट, सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट, चमकदार टाटा लोगो वाला 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया है, जबकि AC कंट्रोल को टच पैनल में बदल दिया है। ग्रे और नीले रंग की सीट अपहोल्स्ट्री, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पतले बेजल वाला 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

फीचर्स गाड़ी में मिलते हैं ये खास फीचर फेसलिफ्ट मॉडल में वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल हैं। अन्य खास फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री भी मिलती है। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और TPMS के साथ इसने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

