2026 सुजुकी एक्सेस ABS के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल भारत ने अपने एक्सेस स्कूटर को नए ब्रेकिंग सिस्टम फीचर के साथ अपडेट किया है। 2026 सुजुकी एक्सेस अब सिंगल-चैनल ABS वाला भारत का पहला फैमिली ICE स्कूटर बन गया है। इससे राइडर्स को रोजाना के सफर में ब्रेकिंग के दौरान ज्यादा आत्मविश्वास मिलता है। स्कूटर के ABS वाले वेरिएंट 4 रंगों- मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट और सॉलिड आइस ग्रीन में उपलब्ध हैं।