2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 को बदलाव के साथ लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@HitchcocksM)

2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे महंगी 350cc बाइक गोन क्लासिक 350 को अपडेट किया है। इसमें 2025 मॉडल की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 में नया असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है, जो क्लच को हल्का बनाता है और तेजी से गियर बदलते समय पिछले पहिये को लॉक होने से रोकता है। इसके अलावा, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट को अब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए अपडेट किया गया है।