2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे महंगी 350cc बाइक गोन क्लासिक 350 को अपडेट किया है। इसमें 2025 मॉडल की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 में नया असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है, जो क्लच को हल्का बनाता है और तेजी से गियर बदलते समय पिछले पहिये को लॉक होने से रोकता है। इसके अलावा, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट को अब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए अपडेट किया गया है।
फीचर
बाइक के ये फीचर है पहले के समान
गोन क्लासिक 350 में बॉबर बाइक से प्रेरित स्टाइलिंग है, जिसमें लो-स्लंग प्रोफाइल और विशेष डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। इसमें फ्लोटिंग-स्टाइल सिंगल सीट, मिनी एप-हैंगर हैंडलबार और सफेद साइडवॉल वाले क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल में चॉपर-स्टाइल फेंडर्स, स्लैश-कट एग्जॉस्ट और अन्य फीचर्स पहले के समान हैं। 2026 मॉडल पहले की तरह 4 रंग विकल्पों- शेक ब्लैक, पर्पल हेज, ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड में उपलब्ध है।
कीमत
कितनी है बाइक की कीमत?
2026 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 में पहले की तरह ही 349cc, सिंगल-सिलेंडर SOHC 2V, एयर-कूल्ड इंजन लगा है। यह 20bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। गोन क्लासिक 350 की शुरुआती कीमत शेक ब्लैक और पर्पल हेज रंगों के लिए 2.19 लाख रुपये, ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड रंग विकल्पों के लिए 2.22 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।