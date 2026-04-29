2026 रेनो ट्राइबर भारत में लॉन्च, जानिए क्या जोड़े गए नए फीचर
क्या है खबर?
कार निर्माता रेनो ने अपडेटेड 2026 ट्राइबर को भारत में लॉन्च कर दिया है। अब सभी वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स के साथ इसे और भी प्रीमियम लुक दिया गया है। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य आराम और उपयोगिता में सुधार करना है। साथ ही उन सुविधाओं को भी मिड वेरिएंट में लाना है, जो पहले केवल टॉप वेरिएंट तक ही सीमित थीं। रेनो ट्राइबर पहले की तरह ही 4 वेरिएंट्स- ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है।
फीचर
ये दिए गए हैं अतिरिक्त फीचर
2026 रेनो ट्राइबर के टॉप-स्पेक इमोशन वेरिएंट में अब ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। दूसरी पंक्ति की सीटों के लिए वन-टच फोल्ड और टंबल फंक्शन दिया है, जिससे तीसरी पंक्ति तक पहुंचना आसान हो जाता है। दूसरी पंक्ति की सीटें अब पूरी तरह से फ्लैट फोल्ड हो सकती हैं, जिससे बूट स्पेस बढ़कर 1,065-लीटर तक हो जाता है। केबिन में ड्यूल-टोन डैशबोर्ड के साथ 20.32cm का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।
कीमत
कितनी है अब ट्राइबर की कीमत?
इवोल्यूशन वेरिएंट में अब स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, डे/नाइट IRVM और रियर रूम लैंप मिलते हैं। टेक्नो वेरिएंट में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, आर्मरेस्ट, रियर डिफॉगर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs, फ्रंट ट्वीटर और तीसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए 12V सॉकेट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें कोई यांत्रिक बदलाव नहीं किए गए हैं, जबकि सुरक्षा के लिए 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 5.8 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।