2026 रेनो ट्राइबर में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं

2026 रेनो ट्राइबर भारत में लॉन्च, जानिए क्या जोड़े गए नए फीचर

क्या है खबर?

कार निर्माता रेनो ने अपडेटेड 2026 ट्राइबर को भारत में लॉन्च कर दिया है। अब सभी वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स के साथ इसे और भी प्रीमियम लुक दिया गया है। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य आराम और उपयोगिता में सुधार करना है। साथ ही उन सुविधाओं को भी मिड वेरिएंट में लाना है, जो पहले केवल टॉप वेरिएंट तक ही सीमित थीं। रेनो ट्राइबर पहले की तरह ही 4 वेरिएंट्स- ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है।