2026 कावासाकी निंजा 1100SX भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव
क्या है खबर?
कावासाकी ने भारतीय बाजार में 2026 निंजा 1100SX को लॉन्च कर दिया है। इस स्पोर्ट-टूरर को मेटैलिक ब्रिलियंट गोल्डन ब्लैक/मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर विकल्प में पेश किया है। यह 2025 मॉडल के मेटैलिक कार्बन ग्रे/मेटैलिक डियाब्लो ब्लैक की जगह लेता है। 2025 मॉडल में हाइलाइट्स के लिए ग्रीन रंग का इस्तेमाल किया था, जिसे गोल्डन से बदल दिया है। इसके अलावा फेयरिंग और फ्यूल टैंक का ऊपरी हिस्सा अब ब्राउन रंग में है, जो ग्रे रंग की जगह लेता है।
फीचर्स
इन फीचर्स से लैस है नई निंजा 1100SX
निंजा 1100SX में क्लीन-माउंट पैनियर सिस्टम, आरामदायक राइडिंग पोजीशन, नियंत्रित और कम कंपन, फुल फेयरिंग और ऊंची विंडस्क्रीन, हैंडलबार पर USB टाइप-C सॉकेट और टूरिंग-फ्रेंडली एर्गोनॉमिक्स पहले जैसे हैं। इस कावासाकी निंजा बाइक में सुपर स्पोर्ट स्टाइल एल्युमिनियम डायमंड चेसिस को बरकरार रखा गया है। इनमें शोवा USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रिबाउंड डैम्पिंग और रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ रियर मोनो-शॉक, आगे-पीछे डिस्क ब्रेक, ड्यूल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 4.3-इंच का TFT क्लस्टर मिलता है।
कीमत
कितनी हुई नई निंजा 1100SX की कीमत?
2026 कावासाकी निंजा 1100SX में पहले की तरह ही 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन हाई-रेविंग पीक आउटपुट के बजाय मिड-रेंज में दमदार पावर देने के लिए डिजाइन किया है, जो इसे वास्तविक राइडिंग के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा, यह इंजन मौजूदा सरकारी उत्सर्जन नियमों के अनुरूप E20 ईंधन मानकों का पालन करता है। इसकी कीमत पहले के समान 14.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।