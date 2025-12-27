2026 कावासाकी निंजा 1100SX के रंग में बदलाव किया गया है (तस्वीर: एक्स/@kawasakisendai6)

2026 कावासाकी निंजा 1100SX भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव

क्या है खबर?

कावासाकी ने भारतीय बाजार में 2026 निंजा 1100SX को लॉन्च कर दिया है। इस स्पोर्ट-टूरर को मेटैलिक ब्रिलियंट गोल्डन ब्लैक/मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर विकल्प में पेश किया है। यह 2025 मॉडल के मेटैलिक कार्बन ग्रे/मेटैलिक डियाब्लो ब्लैक की जगह लेता है। 2025 मॉडल में हाइलाइट्स के लिए ग्रीन रंग का इस्तेमाल किया था, जिसे गोल्डन से बदल दिया है। इसके अलावा फेयरिंग और फ्यूल टैंक का ऊपरी हिस्सा अब ब्राउन रंग में है, जो ग्रे रंग की जगह लेता है।