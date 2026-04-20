2026 हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च किया गया है

2026 हुंडई वेन्यू नाइट भारत में लॉन्च, जानिए लुक में क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने भारत में नई वेन्यू नाइट लॉन्च की है, जो इसकी लोकप्रिय सब-4 मीटर SUV लाइनअप में एक बोल्ड, ब्लैक-थीम वाला एडिशन है। वेन्यू नाइट एक नए आकर्षक लुक के साथ-साथ पूरी रेंज में अपडेटेड फीचर्स लेकर आई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑल-ब्लैक थीम है, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ मौजूद है। यह लॉन्च हुंडई की नाइट रेंज की सफलता पर आधारित है, जिसकी बिक्री 2022 से अब तक 92,000 रही है।