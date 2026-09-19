ईरान में महिलाओं ने बिना हिजाब के लगाई 10 किलोमीटर की दौड़

ईरान में महिलाओं ने बिना हिजाब के लगाई 10 किलोमीटर की दौड़, सख्त कानून को चुनौती

लेखन भारत शर्मा 03:32 pm Sep 19, 202603:32 pm

क्या है खबर?

ईरान की राजधानी तेहरान में महिलाओं के एक समूह ने देश के अनिवार्य हिजाब कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना हिजाब पहने 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। यह साहसिक कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरानी अधिकारी पहले भी इसी तरह बिना हिजाब के दौड़ के आयोजन पर सख्त कार्रवाई कर चुके थे। यह प्रतियोगिता वेलायात पार्क में आयोजित की गई थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दौड़ की व्यवस्था थी।