यूनाइटेड किंगडम में स्वतंत्रता जनमत संग्रह की मांग तेज हो हो गई है

क्या यूनाइटेड किंगडम को होगा विभाजन? स्वतंत्रता जनमत संग्रह के अधिकार के लिए मिलेंगे ये नेता

लेखन भारत शर्मा 08:05 pm Sep 13, 202608:05 pm

क्या है खबर?

यूनाइटेड किंगडम (UK) के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के शीर्ष नेता UK से अलग होने की प्रक्रिया को गति देने के लिए सोमवार (14 सितंबर) को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। द टेलीग्राफ के अनुसार, कार्डिफ में होने वाले एक शिखर सम्मेलन के दौरान ये तीनों राष्ट्र स्वतंत्रता जनमत संग्रह आयोजित करने के कानूनी अधिकार की मांग करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी करेंगे।