क्या ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों में शामिल ETA भारतीय यात्रियों को प्रभावित करेगा?

ब्रिटेन अपने यहां छोटी अवधि के लिए आने वाले विदेशी यात्रियों की जांच करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। अब तक बिना पूर्व अनुमति के यूनाइटेड किंगडम (UK) में प्रवेश करने वाले विदेशी यात्रियों के लिए बुधवार से इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) लागू कर दिया गया है। यह मुख्य रूप से वीजा-मुक्त देशों के नागरिकों को लक्षित करेगा, जिससे उनका ब्रिटेन की यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या यह भारतीयों को भी प्रभावित करेगा।

सवाल ब्रिटेन का ETA क्या है? ETA एक डिजिटल यात्रा मंजूरी है जिसे उन विदेशी यात्रियों को UK की उड़ान में सवार होने से पहले प्राप्त करना आवश्यक है जिन्हें आमतौर पर अल्पकालिक प्रवास के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। यह ETA वीजा के बजाय यात्रा पूर्व जांच प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा और देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। ETA किसी व्यक्ति को UK की यात्रा के लिए अधिकृत तो करेगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मानक सीमा जांच से गुजरना पड़ेगा।

अवधि कितनी होगी ETA की अवधि? एक बार स्वीकृत हो पर ETA 2 साल या पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) कई बार प्रवेश की अनुमति देगा। ETA ढांचे में प्रत्येक यात्रा अधिकतम छह महीने तक चल सकती है और इसमें पर्यटन, व्यावसायिक यात्रा या अल्पकालिक अध्ययन जैसे उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। यह उन यात्रियों पर भी लागू होगा, जो पारगमन के दौरान UK में प्रवेश करेंगे और आगे की यात्रा के लिए पासपोर्ट नियंत्रण से गुजरेंगे।

खासियत पासपोर्ट से डिजिटल रूप से जुड़ा होगा ETA ETA आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए पासपोर्ट से डिजिटल रूप से जुड़ जाएगा। इससे सीमा पर जांच में भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। एयरलाइंस और अन्य वाहक यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देने से पहले ETA की स्थिति की पुष्टि करेंगे। हालांकि, ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि यात्री व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए अपनी स्वीकृति की एक प्रति अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सीमा जांच प्रक्रिया डिजिटल प्रणालियों से ही होगी।

जानकारी कब हुई थी ETA की शुरुआत? ETA योजना 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में यात्रियों को नई आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया था। वह रियायती अवधि फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद ETA यात्रियों के लिए एक पूर्व शर्त बन जाएगा।

आवश्यकता किसे होगी ETA की आवश्यकता? 25 फरवरी, 2026 से लगभग 85 देशों के नागरिकों के लिए ETA अनिवार्य होगा, जिन्हें पहले अल्पकालीन यात्राओं के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश मिलता था। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई यूरोपीय देशों के यात्री शामिल हैं। ये पहले बिना किसी अग्रिम डिजिटल मंजूरी के UK में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब इन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ETA प्राप्त करना जरूरी होगा। यह प्रणाली किसी भी तरह से वीजा का विकल्प नहीं होगी।

ETA किसे नहीं होगी ETA की आवश्यकता? वीजा धारक नागरिकों (जैसे भारत) के रूप में वर्गीकृत यात्रियों को UK जाने के लिए पहले से ही वीजा की आवश्यकता होती है, वे वीजा प्रक्रिया का पालन करना जारी रखेंगे और उन्हें ETA की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों को भी ETA की आवश्यकता से छूट दी गई है। स्थायी निवास वाले व्यक्ति, दोहरी ब्रिटिश नागरिकता वाले और फ्रांस से संगठित स्कूली यात्राओं पर आने वाले बच्चों को भी इससे छूट दी गई है।

आवेदन ETA आवेदन प्रक्रिया में क्या-क्या शामिल है? ETA के लिए आवेदन आधिकारिक UK ETA ऐप से डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे। सरकार आवेदन के लिए इस ऐप का उपयोग करने की सलाह देती है। इस प्रक्रिया में लागू शुल्क का भुगतान करना, पासपोर्ट विवरण प्रदान करना, संपर्क जानकारी जमा करना, एक उपयुक्त डिजिटल फोटो अपलोड करना और उपयुक्तता और आपराधिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना शामिल है। आवेदकों को उसी पासपोर्ट का उपयोग करना होगा जिसका उपयोग उन्होंने ETA आवेदन में किया था।

शुल्क कितना होगा ETA आवेदन शुल्क? ETA के लिए यात्रा से तीन कार्य दिवस पहले आवदेन करना आवश्यक होगा। आवेदन अस्वीकृत होने पर आवेदक को उसका कारण बताया जाएगा और इसके खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं होगा। आवेदन अस्वीकृत होने पर यात्री को वीजा के लिए आवेदन करना होगा। 2026 की शुरुआत में ETA शुल्क 16 पाउंड (लगभग 1,750 रुपये) निर्धारित किया गया है। ब्रिटेन सरकार ने भविष्य में इसे 20 पाउंड (करीब 2,200 रुपये) करने के संकेत दिए हैं।