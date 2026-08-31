तुर्की-पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

क्या तुर्की-पाकिस्तान और सऊदी के 'इस्लामिक NATO' में शामिल होगा बांग्लादेश? क्या होगा फायदा

लेखन गजेंद्र 06:14 pm Aug 31, 202606:14 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की ओर से 7 अगस्त को हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते ने खाड़ी क्षेत्र से लेकर दक्षिण एशिया तक नई रणनीतिक वास्तविकता को जन्म दिया है। रक्षा समझौते की सोमवार को मंत्रिस्तरीय बैठक तुर्की में हुई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई है। गठबंधन में शामिल होने को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख भी सामने आने लगा है। क्या बांग्लादेश 'इस्लामिक NATO' में शामिल होगा और उसे क्या फायदा है? आइए, जानते हैं।