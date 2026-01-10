क्या निकोलस मादुरो की तरह व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दिया जवाब 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अहम जवाब

लेखन भारत शर्मा 01:31 pm Jan 10, 202601:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अहम संकेत दिए थे। उन्होंने पुतिन का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यदि तानाशाह के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना है, तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। इससे संकेत मिला कि अमेरिका अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे साफ इनकार कर दिया है।