क्या निकोलस मादुरो की तरह व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दिया जवाब
क्या है खबर?
अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अहम संकेत दिए थे। उन्होंने पुतिन का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यदि तानाशाह के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना है, तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। इससे संकेत मिला कि अमेरिका अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे साफ इनकार कर दिया है।
बयान
ट्रंप ने क्या दिया बयान?
ट्रंप ने देश के शीर्ष तेल और गैस अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान जेलेंस्की की टिप्पणी और अमेरिका के पुतिन को पकड़ने के लिए कोई मिशन भेजने के सवाल पर कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि हमारा उनके (पुतिन) साथ हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन यूक्रेन-रूस युद्ध के खत्म न होने से मैं बहुत निराश हूं। मैंने 8 युद्धों का निपटारा किया है, लेकिन अभी तक जारी है।"
मौत
सैनिकों की मौत पर क्या बोले ट्रंप?
सैनिकों की मौतों पर ट्रंप ने कहा, "मुझे खेद है कि मैं यूक्रेन-रूस संघर्ष को रोक नहीं पाया। पिछले महीने उन्होंने 31,000 लोग खो दिए। उनमें से कई रूसी सैनिक थे। रूसी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। मुझे लगता है कि हम अंततः इस मामले को सुलझा लेंगे।" उन्होंने कहा, "काश हम इसे जल्दी कर पाते क्योंकि बहुत लोग मरे हैं, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं। यह दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है।"