अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान से रूस क्यों गए CIA प्रमुख? सामने आई कई बड़ी संभावनाएं

मॉस्को में 2019-2022 तक ब्रिटिश सैन्य अटैची के रूप में कार्यरत जॉन फोरमैन ने रेडियो 4 से बताया कि यह यात्रा तनाव प्रबंधन पर केंद्रित हो सकती है।

जॉन ने कहा कि अमेरिकी आमतौर पर इतने उच्च पदस्थ अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के मॉस्को नहीं भेजते हैं, जब तक कि कोई खास बात न हो।

उन्होंने संभावना जताई कि यात्रा रूस में वर्तमान में हिरासत में रखे गए अमेरिकी बंदियों की रिहाई से भी संबंधित हो सकती है।