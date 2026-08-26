अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान से रूस क्यों गए CIA प्रमुख? सामने आई कई बड़ी संभावनाएं
क्या है खबर?
रूस की राजधानी मॉस्को में वनुकोवो हवाई अड्डे पर मंगलवार को जो अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान अचानक उतरा था, उसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी (CIA) के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ सवार थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को बताया कि C-17A ग्लोबमास्टर विमान में रैटक्लिफ थे, जिन्होंने मॉस्को में एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। रैटक्लिफ के दौरे से कई संभावनाएं जुड़ी हैं। आइए, जानते हैं।
मुलाकात
रैटक्लिफ की यात्रा से पहले अमेरिका ने यूक्रेन से हमले रोकने को कहा था
CIA का पदभार संभालने के बाद से रैटक्लिफ की यह मॉस्को की पहली यात्रा है और जनवरी के बाद से ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा रूस की यह सबसे उच्च स्तरीय यात्रा है।
एक्सियोस के मुताबिक, रैटक्लिफ की यात्रा से पहले, अमेरिका ने यूक्रेन को बताया कि एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल मॉस्को जा रहा है और उससे हमले रोकने को कहा था।
रैटक्लिफ रविवार को वाशिंगटन से लातविया गए और फिर रीगा से सैन्य विमान में बैठकर मॉस्को पहुंचे थे।
संभावना 1
क्या अमेरिकी कैदियों की रिहाई के लिए गए थे रैटक्लिफ?
मॉस्को में 2019-2022 तक ब्रिटिश सैन्य अटैची के रूप में कार्यरत जॉन फोरमैन ने रेडियो 4 से बताया कि यह यात्रा तनाव प्रबंधन पर केंद्रित हो सकती है।
जॉन ने कहा कि अमेरिकी आमतौर पर इतने उच्च पदस्थ अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के मॉस्को नहीं भेजते हैं, जब तक कि कोई खास बात न हो।
उन्होंने संभावना जताई कि यात्रा रूस में वर्तमान में हिरासत में रखे गए अमेरिकी बंदियों की रिहाई से भी संबंधित हो सकती है।
संभावना 2
क्या यूरोप पर बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं पुतिन?
दूसरी संभावना, पुतिन की यूरोप पर हमला करने की है, जिसमें CIA प्रमुख रैटक्लिफ ने क्रेमलिन को चेतावनी दे सकते हैं कि पुतिन यूक्रेन संघर्ष में परमाणु हथियार दूर रखें और पश्चिमी देशों को निशाना न बनाएं क्योंकि इसी महीने जर्मनी को ड्रोन से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा था।
लीपज़िग-हाले हवाई अड्डे पर, जो NATO के एक प्रमुख सैन्य रसद केंद्र और यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस का यूरोपीय अड्डा है, वहां सशस्त्र ड्रोन मिले थे।
संभावना 3
यूक्रेन के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे पुतिन?
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा को यूक्रेन में रूस की सैन्य तैनाती की तैयारियों से जोड़ा है।
बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने के लिए लगभग 5 लाख सैनिकों की एक बड़ी सैन्य तैनाती की तैयारी कर रहा है।
साथ ही, NATO देशों पर सैन्य दबाव बनाकर गठबंधन की एकता का परीक्षण भी कर रहा है।
संभावना है कि रैटक्लिफ ने रूस को चेतावनी दी हो, "ऐसा न करें।"
संभावना 4
ईरान युद्ध भी एक कारण
रैटक्लिफ की यात्रा का एक कारण ईरान युद्ध भी हो सकता है।
रूसी विश्लेषक एंजेला स्टेंट ने DW को बताया, "रूसियों ने ईरानियों को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिससे ईरान ने हमले किए।"
उनका कहना है कि अमेरिका ईरान के साझेदार देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है और रूस ईरान का प्रमुख साझेदार है।
रैटक्लिफ की यात्रा का तात्पर्य रूस को ईरान को आपूर्ति बंद करने के लिए राजी करना भी हो सकता है।
समर्थन
यूक्रेन को ब्रिटेन के समर्थन से बौखलाया रूस
ब्रिटेन के प्रधानमत्री एंडी बर्नहैम ने पदभार संभालते ही सबसे पहले यूक्रेन की यात्रा की और अपने अटूट समर्थन को दोहराया, जिससे रूस बौखला गया है। वह अर्ध-सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
इस बीच, ब्रिटिश जासूस प्रमुख ऐनी कीस्ट-बटलर ने प्रधानमंत्री बर्नहैम को पुतिन की ओर से 'सीधी प्रतिक्रिया' के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।
क्रेमलिन भी बर्नहैम की कीव के प्रति प्रतिबद्धता का गलत आकलन करने के बाद ब्रिटेन को निशाना बनाने की तैयारी में है।