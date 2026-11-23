नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पूरी भारत यात्रा के दौरान नहीं उतारा काला चश्मा

नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पूरी भारत यात्रा के दौरान क्यों नहीं उतारा काला चश्मा?

लेखन गजेंद्र 07:42 pm Nov 23, 202607:42 pm

क्या है खबर?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए थे, जो सोमवार शाम को काठमांडू के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बातचीत की। पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री शाह अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए रहे। उच्च-स्तरीय बैठक में काला चश्मा पहनने से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। आइए, काले चश्मे की वजह जानते हैं।