मलेशिया ने भारतीयों के लिए बंद किया वीजा-मुक्त प्रवेश

मलेशिया ने भारतीयों के लिए क्यों बंद किया वीजा-मुक्त प्रवेश?

लेखन गजेंद्र 08:01 pm Nov 19, 202608:01 pm

क्या है खबर?

मलेशिया भारतीयों के लिए 1 जनवरी, 2027 से वीजा-मुक्त प्रवेश बंद करने जा रहा है। यह सुविधा बंद होने के बाद भारतीयों को अब यात्रा के लिए वैध वीजा लेना जरूरी होगा। मलेशिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट (JIM) ने 17 नवंबर को जारी आधिकारिक नोटिस में कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा मुफ्त वीजा छूट 2026 के आखिर में खत्म हो जाएगी। मलेशिया की सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया और इसका पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा? आइए, जानते हैं।