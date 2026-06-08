ईरान-इजरायल के बीच दोबारा क्यों शुरू हुए हमले

ईरान-इजरायल के बीच दोबारा क्यों शुरू हुए हमले और इसका शांति वार्ता पर क्या होगा असर?

लेखन भारत शर्मा 04:49 pm Jun 08, 202604:49 pm

क्या है खबर?

इजरायल और ईरान एक बार फिर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जो पश्चिम एशिया युद्ध में 8 अप्रैल को हुए युद्धविराम के बाद से सबसे भीषण तनाव है। इससे पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ऐसे हमलों से बचने को कहा था। आइए जानते हैं इस मौजूदा तनाव का अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर क्या असर होगा।