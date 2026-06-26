ईरान ने होर्मूज जलडमरूमध्य में सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर ड्रोन हमला किया है

ईरान ने होर्मूज जलडमरूमध्य में जहाज पर क्यों किया ड्रोन हमला और इसका क्या होगा असर?

लेखन भारत शर्मा 12:43 pm Jun 26, 202612:43 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में अंतिम समझौते पर जारी बातचीत के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) गुरुवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज 'एवर लवली' पर ड्रोन हमला कर दिया। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र (UN) की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) जहाजों पर फंसे हजारों चालक दल के सदस्यों को निकालने का अभियान चला रही थी। हमले के बाद IMO ने अभियान रोक दिया है।