ईरान ने होर्मूज जलडमरूमध्य में जहाज पर क्यों किया ड्रोन हमला और इसका क्या होगा असर?
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान में अंतिम समझौते पर जारी बातचीत के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) गुरुवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज 'एवर लवली' पर ड्रोन हमला कर दिया। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र (UN) की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) जहाजों पर फंसे हजारों चालक दल के सदस्यों को निकालने का अभियान चला रही थी। हमले के बाद IMO ने अभियान रोक दिया है।
अभियान
IMO पिछले कई दिनों से चला रहा था अभियान
IMO पिछले कुछ दिनों से UN, ओमान और कई सदस्य देशों की मदद से फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों और करीब 11,000 से अधिक चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चला रहा था। इस अभियान का उद्देश्य उन जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य पार कराना था, जो युद्ध और सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से कई दिनों से फंसे हुए थे। इसी दौरान ईरान ने ओमान तट के पास जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया।
कदम
IMO ने तत्काल बंद किया बचाव अभियान
ईरान के हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, किसी नाविक की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं है। इसके तुरंत बाद IMO ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए खाड़ी में फंसे करीब 600 जहाज और उन पर मौजूद 11,000 से अधिक चालक दल के सदस्यों को बचाने का अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया। इससे जहां जहाजों पर फंसे नाविकों की चिंता बढ़ गई, वहीं दोबारा युद्ध शुरू होने का खतरा भी बढ़ गया।
कारण
ईरान ने क्यों किया जहाज पर हमला?
ईरान ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज UN और ओमान द्वारा तैयार किए गए नए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल न करे। ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने बयान जारी कर कहा कि जो जहाज ईरान द्वारा तय किए गए आधिकारिक रास्ते के बजाय दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। हालांकि, हमला प्रभावित जहाज UN के बचाव अभियान का हिस्सा नहीं था।
मार्ग
ईरान ने जहाजों के लिए तय किए हैं ये मार्ग
ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए एक समुद्री कॉरिडोर तय किया है। जहाजों को सिर्फ लारक आईलैंड के पास बनाए गए आधिकारिक मार्ग से ही गुजरने की इजाजत दी गई है। इस मार्ग के अलावा किसी भी मार्ग से गुजरने पर सख्त चेतावनी दी गई थी। ईरान ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में होने वाले नुकसान, जुर्माने या दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जहाज के मालिक और कप्तान की ही होगी।
अभियान
IMO ने क्यों रोका बचाव अभियान?
IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने कहा कि जब तक बचाव की सूची में शामिल जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक अभियान आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। IMO के मुताबिक इस पूरे इलाके में 20,000 हजार से ज्यादा नाविक अलग-अलग जहाजों पर फंसे हैं। इनमें से 11,000 नाविकों को निकालने के लिए विशेष योजना तैयार की गई थी। अब बचाव अभियान रुकने के बाद ये नाविक फिर से बीच समंदर में फंस गए हैं।
विवाद
आखिर विवाद किस रास्ते को लेकर है?
इस समय होर्मुज से गुजरने के लिए 2 समुद्री कॉरिडोर मौजूद हैं। पहला रास्ता ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके लिए जहाजों को ईरान की PGSA एजेंसी से इजाजत लेनी होती है। दूसरा रास्ता ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसी मार्ग को UN और ओमान मिलकर सुरक्षित निकासी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दर्जनों जहाजों को इस रास्ते से पार भी कराया गया है, लेकिन ईरान इसे नियमों का उल्लंघन बता रहा है।
समाधान
क्या है इस विवाद का समाधान?
फिलहाल IMO, ओमान, ईरान और अन्य सदस्य देशों से बातचीत कर रहा है। IMO ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा की गारंटी मिलने तक हजारों नाविक समुद्र में फंसे रह सकते हैं। यानी अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच इस हमले ने पूरी वैश्विक शिपिंग व्यवस्था और हजारों नाविकों की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। समाधान न निकलने पर इसका असर सिर्फ समुद्री व्यापार ही नहीं, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों पर भी पड़ सकता है।