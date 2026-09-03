बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

बेल्जियम के प्रधानमंत्री का 20 साल बाद भारत दौरा क्यों है इतना खास, क्या-क्या समझौते हुए?

लेखन गजेंद्र 08:35 pm Sep 03, 202608:35 pm

क्या है खबर?

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर गुरुवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। वह 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली और मुंबई का दौरा करेंगे। यह मौका 20 साल बाद आया है, जब बेल्जियम का कोई मौजूदा प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर हैं। उनसे पहले प्रधानमंत्री गाय वेरहोफस्टाट 2 से 7 नवंबर, 2006 को भारत आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। इस बार का यह दौरा कितना खास है? आइए, जानते हैं।