अमेरिकी FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हुआ भारतीय नीतीश कौशल, जानिए क्या है आरोप

कौशल को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में शामिल होने के लिए वांटेड घोषित किया गया है।

उस पर हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल होने का है।

कौशल जग्गू भगवानपुरिया संगठित अपराध गिरोह में शामिल है, जो पंजाब में शुरू हुआ था और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर काम करता था।

कौशल ने भगवानपुरिया गिरोह के लिए अपहरण और मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम दिया है।