चीनी अर्थशास्त्री गाओ शानवेन की रहस्यमयी मौत पर उठ रहे सवाल (फाइल तस्वीर)

कौन थे चीनी GDP को चुनौती देने अर्थशास्त्री गाओ शानवेन, जिनकी हुई रहस्यमयी मौत?

लेखन गजेंद्र 04:38 pm Jul 09, 202604:38 pm

क्या है खबर?

चीन के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में से एक गाओ शानवेन की 55 साल में हुई रहस्यमयी मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शानवेन अक्सर चीन के आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती देने और युवा बेरोजगारी के बारे में साहसिक चेतावनी जारी करने के लिए जाने जाते थे। उनका 7 जुलाई को निधन हुआ है। बताया जाता है उनका एक साल से कैंसर का इलाज चल रहा था। कौन थे गाओ शानवेन और उनसे चीनी सरकार क्यों नाराज थी? आइए, जानते हैं।