कौन थे चीनी GDP को चुनौती देने अर्थशास्त्री गाओ शानवेन, जिनकी हुई रहस्यमयी मौत?
क्या है खबर?
चीन के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में से एक गाओ शानवेन की 55 साल में हुई रहस्यमयी मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शानवेन अक्सर चीन के आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती देने और युवा बेरोजगारी के बारे में साहसिक चेतावनी जारी करने के लिए जाने जाते थे। उनका 7 जुलाई को निधन हुआ है। बताया जाता है उनका एक साल से कैंसर का इलाज चल रहा था। कौन थे गाओ शानवेन और उनसे चीनी सरकार क्यों नाराज थी? आइए, जानते हैं।
निधन
अपने 3 दशक के करिअर में प्रभावशाली अर्थशास्त्री बने गाओ शानवेन
सितंबर 1971 में जन्में शानवेन ने पेकिंग विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1995 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) में शामिल हो गए। चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस ग्रुप कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल दस्तावेज के अनुसार, उन्होंने एक स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य किया और आर्थिक अनुसंधान-नीति में करियर शुरू किया। इसके बाद, 1999 में तत्कालीन केंद्रीय बैंक गवर्नर झोउ शियाओचुआन के मार्गदर्शन में PBOC के ग्रेजुएट स्कूल में डॉक्टरेट की पढ़ाई की।
करिअर
चीनी व्यापक आर्थिक अनुसंधान को पूंजी बाजारों में लाए थे गाओ
गाओ 2003 में एवरब्राइट सिक्योरिटीज में शामिल हुए और 2007 में एसेंस सिक्योरिटीज में मुख्य अर्थशास्त्री बने थे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया, 2023 में ब्रोकरेज का नाम बदलकर SDIC सिक्योरिटीज कर दिए जाने के बाद भी वे इस भूमिका में बने रहे और अंततः 2025 में फर्म छोड़ दी। चीनी अर्थशास्त्रियों में अग्रणी शानवेन ने चीनी आर्थिक अनुसंधान को अकादमिक जगत से बाहर निकालकर पूंजी बाजारों में लाने में मदद की थी।
चुनौती
2024 में सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए शानवेन
शानवेन को 2024 के अंत में अंतरराष्ट्रीय ख्याति तब मिली, जब उन्होंने चीनी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती दी। वाशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और चीनी थिंक-टैंक के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में चीन की वास्तविक GDP वृद्धि औसतन 2 प्रतिशत हो सकती है, जो आधिकारिक आंकड़े 5 प्रतिशत से कम है। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। यह उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति थी।
सख्ती
बयान के बाद शुरू हुई थी शानवेन के खिलाफ जांच
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, शानवेन के इस बयान को बीजिंग के लिए एक सीधी चुनौती माना गया, जो GDP के लिए आधिकारिक लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके बाद गाओ लगभग एक साल तक सार्वजनिक नजरों से गायब रहे, फिर सितंबर 2025 में पेकिंग विश्वविद्यालय के एक मंच पर वीडियो के माध्यम से भाषण देने के लिए संक्षिप्त रूप से दोबारा सामने आए थे। हालांकि उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उन्हें जनवरी 2025 में उन्हें कैंसर का पता चला था।
जानकारी
चीन ने 2023 में लगाया था प्रतिबंध
रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में, जब चीन सख्त कोविड लॉकडाउन हटाने के बाद संघर्ष कर रहा था, तब चीनी सरकार ने विश्लेषकों को आर्थिक विकास पर नकारात्मक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और प्रमुख टिप्पणीकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था।