भारतीय मूल के कनिष्क नारायण और लिसा नंदी को एंडी बर्नहम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है

कौन हैं भारतीय मूल के कनिष्क नारायण और लिसा नंदी, जिन्हें बर्नहम मंत्रिमंडल में मिली जगह?

लेखन भारत शर्मा 12:28 pm Jul 21, 202612:28 pm

क्या है खबर?

एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नहम ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। नई सरकार में भारतीय मूल के 2 राजनेताओं को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें बिहार में जन्मे कनिष्क नारायण को देश का पहला कैबिनेट-स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि लीसा नंदी को संस्कृति सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। आइए इन दोनों भारतवंशी राजनेताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।