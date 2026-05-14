डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने ईरान के पास परमाणु हथियार का विरोध किया

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने ईरान के पास परमाणु हथियार का विरोध किया

लेखन गजेंद्र 05:47 pm May 14, 202605:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई उनकी द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। ट्रंप और शी ने ऊर्जा के मुक्त प्रसार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का समर्थन किया है।