अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्हाइट हाउस में होगी दिपक्षीय बैठक

शी जिनपिंग की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का क्या रहेगा एजेंडा?

लेखन भारत शर्मा 07:06 pm Sep 22, 202607:06 pm

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका की महत्वपूर्ण 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचेंगे। पिछले 11 वर्षों में अमेरिकी राजधानी में उनकी यह पहली वापसी है, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। यह अहम वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब 10 नवंबर को दोनों देशों के बीच हुआ एक वर्षीय व्यापार समझौता समाप्त होने जा रहा है। आइए इस मुलाकात के एजेंडे पर नजर डालते हैं।