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क्या है थाईलैंड में 'पानी की लड़ाई', जिसमें 191 लोगों की हुई मौत?
थाईलैंड में सोंगक्रान उत्सव के दौरान लोग पानी से खेलते हैं

क्या है थाईलैंड में 'पानी की लड़ाई', जिसमें 191 लोगों की हुई मौत?

लेखन गजेंद्र
Apr 17, 2026
04:30 pm
क्या है खबर?

थाईलैंड में हर साल होने वाले एक उत्सव के दौरान 191 लोगों की मौत हो गई है। यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा जल उत्सव है, जिसे 'सोंगक्रान' कहते हैं। बैंकॉक पोस्ट के अनुसार, सोंगक्रान की छुट्टियों के पहले 5 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं समेत अन्य हादसों में 191 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे अधिक 16 मौत बैंकॉक में दर्ज की गईं है। क्या है ये पानी की लड़ाई वाला त्यौहार? आइए, जानते हैं।

हादसा

क्या है सोंगक्रान उत्सव?

जैसे भारत में होली रंगों-पानी का त्यौहार है, वैसे थाईलैंड में सोंगक्रान उत्सव थाई नववर्ष के उपलक्ष्य में होता है, जिसमें लोग पिचकारियों से सिर्फ पानी खेलते हैं। इस त्यौहार को थाईलैंड में '7 खतरनाक दिन' के नाम से जानते हैं और इस दौरान होने वाली मौतों का मुख्य कारण 'तेज गति से वाहन चलाना' और 'हेलमेट न पहनना' है। हादसे दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच होते हैं। होली में भी ऐसे सड़क हादसे बढ़ जाते हैं।

हादसा

हादसों का त्यौहार?

इस साल यह त्यौहार 10 से 14 अप्रैल तक मनाया गया है और इस बीच 951 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 911 लोग घायल हुए। अकेले 14 अप्रैल को 192 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 202 लोग घायल हुए और 30 की मौत हुई। पीड़ित 20-29 आयु वर्ग के हैं। पिछले 3 दिन में 191 मौत हुई है। हादसों का सबसे आम कारण तेज गति से वाहन चलाना था, जो 38.54 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद शराब पीकर वाहन चलाना था।

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हादसा

हादसे कम करने के लिए सख्ती, लेकिन विफल

थाईलैंड के अधिकारी इस त्योहार पर हादसों को कम करने के लिए सख्त कानून लागू करते हैं, लेकिन इसका असर नहीं दिखता है। त्यौहार शुरू होने पर पर्यटकों की भारी भीड़ 10 अप्रैल से ही प्रमुख स्थलों की ओर उमड़ने लगी थी और स्थानीय लोग अपने घर लौटने लगे थे। सरकार ने सड़क सुरक्षा अभियान और शराब पीकर गाड़ी चलाने संबंधी सख्त कानूनों को लागू किया और पुलिस चौकियों की संख्या में वृद्धि की है।

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घातक

पिछले साल गई थी 253 जानें

थाई नव वर्ष के दौरान बैंकॉक जैसे बड़े शहरों से लोग पलायन करते हैं और लाखों लोग अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए अपने गृह प्रांत की यात्रा करते हैं। राष्ट्रीय अवकाश के दौरान लगभग 5 लाख अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आने और 94 करोड़ डॉलर (करीब 8,730 करोड़) का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। पिछले साल 2025 में, सोंगक्रान के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 253 लोगों की जान चली गई थी।

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सड़कों पर उमड़ी भीड़

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