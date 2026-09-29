पेंटागन एक साइबर हमले का शिकार हुआ है

पेंटागन पर साइबर हमले में 30 लाख लोगों की कौन-कौन सी जानकारियां हुईं लीक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:57 pm Sep 29, 202604:57 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी सेना का मुख्यालय पेंटागन एक साइबर हमले का शिकार हुआ है। इस साइबर हमले में हैकर्स ने पेंटागन से जुड़े करीब 30 लाख लोगों के रिकॉर्ड चोरी कर लिए हैं। पेंटागन ने बताया कि हैकर्स ने डिफेंस मैनपावर डाटा सेंटर (DMDC) से करीब 27.6 लाख जीवित लोगों के रिकॉर्ड चुराए हैं। इनमें मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, करीब 2.94 लाख मृत लोगों के रिकॉर्ड भी चोरी हुए हैं और चोरी हुआ डाटा एन्क्रिप्टेड नहीं था।