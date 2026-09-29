पेंटागन पर साइबर हमले में 30 लाख लोगों की कौन-कौन सी जानकारियां हुईं लीक?
क्या है खबर?
अमेरिकी सेना का मुख्यालय पेंटागन एक साइबर हमले का शिकार हुआ है। इस साइबर हमले में हैकर्स ने पेंटागन से जुड़े करीब 30 लाख लोगों के रिकॉर्ड चोरी कर लिए हैं। पेंटागन ने बताया कि हैकर्स ने डिफेंस मैनपावर डाटा सेंटर (DMDC) से करीब 27.6 लाख जीवित लोगों के रिकॉर्ड चुराए हैं। इनमें मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, करीब 2.94 लाख मृत लोगों के रिकॉर्ड भी चोरी हुए हैं और चोरी हुआ डाटा एन्क्रिप्टेड नहीं था।
डाटा चोरी
कौन-कौन सी जानकारियां हुईं लीक?
हैकर्स के हाथ लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर और नौकरी से जुड़ी जानकारी लगी है।
इसमें उनकी ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी यानी किस तरह का काम करते हैं, जैसी जानकारी शामिल है। इस डाटा को दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी के साथ जोड़कर लोगों के घर का पता, कमाई, कर्ज, शादी, खर्च करने की आदतें और इंटरनेट पर उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगाया जा सकता है।
ऐसी जानकारी का इस्तेमाल सर्विस मेंबर्स को निशाना बनाने के लिए हो सकता है।
पहुंच
अक्टूबर, 2025 से थी हैकर्स की पहुंच
पेंटागन को जुलाई, 2026 में इस डाटा चोरी का पता चला था। इसके बाद सुरक्षा से जुड़ी समस्या को ठीक किया गया।
जांच में पता चला कि हैकर्स के पास अक्टूबर, 2025 से इस डाटाबेस की पहुंच थी। पेंटागन ने कहा है कि अभी तक चोरी किए गए डाटा के गलत इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं मिला है।
किसी भी हैकर समूह ने अब तक इस साइबर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और मामले की जांच जारी है।
FBI
FBI पर भी साइबर हमला
पेंटागन में यह डाटा चोरी FBI से जुड़ी जानकारी चोरी होने के दावे के कुछ दिन बाद सामने आई है।
हैकर्स ने FBI के नौकरी पोर्टल में सेंध लगाकर आवेदकों और मौजूदा व पूर्व अधिकारियों की जानकारी हासिल करने का दावा किया था। इसमें नाम, घर का पता, फोन नंबर, जीवनसाथी का नाम और मेडिकल जानकारी शामिल होने की बात कही गई थी।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने अमेरिकी सरकारी संस्थानों की साइबर सुरक्षा पर चिंता बढ़ाई है।