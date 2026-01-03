निकोलस मादुरो को अमेरिका में किन आरोपों का करना पड़ेगा सामना? अटॉर्नी जनरल ने किया खुलासा

अमेरिका की सेना की ओर से शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों पर हमला करने के बाद गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कई तरह आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दोनों की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा किए जाने के बाद उन पर लगाए जाने वाले आरोपों का भी खुलासा कर दिया है। आइए उनके बारे में जानते हैं।

आरोप मादुरो और उनकी पत्नी पर लगाए जाएंगे ये आरोप अटॉर्नी जनरल बोंडी ने एक्स पर लिखा, 'निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अभियोग लगाया गया है। मादुरो पर मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे और अमेरिका के खिलाफ मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे की साजिश का आरोप लगाया गया है। उन्हें जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।'

धन्यवाद बोंडी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया धन्यवाद बोंडी ने आगे लिखा, 'पूरे अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता की ओर से जवाबदेही की मांग करने का साहस दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।' उन्होंने आगे लिखा, 'मैं हमारे बहादुर सैन्य बलों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन दो कथित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ने के लिए अविश्वसनीय और बेहद सफल अभियान चलाया। यह अमेरिका की बड़ी सफलता का इशारा है।'

प्रशंसा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की अमेरिकी विशेष बलों की प्रशंसा इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अमेरिकी विशेष बलों की प्रशंसा की। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, "हालांकि, वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन में अमेरिकी विशेष बलों के कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान नहीं गई। मैंने इसे बिल्कुल टीवी शो की तरह देखा। अगर आपने गति, हिंसा देखी होती... यह एक अद्भुत चीज थी। इन लोगों ने कमाल का काम किया। कोई और ऐसा नहीं कर सकता था।"

बखान ट्रंप ने किया अपने अन्य ऑपरेशन का बखान ट्रंप ने कहा, "हमारे पास हर संभावित स्थिति के लिए एक लड़ाकू विमान था। सैनिक ऐसी जगहों में घुस गए जहां वास्तव में घुसना असंभव था। वहां स्टील के दरवाजे लगे थे, जिन्हें कुछ ही सेकंड में बाहर निकाल दिया गया।" उन्होंने कहा, "यह मत भूलिए, मैंने दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ बहुत अच्छे ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। हमने कुछ समय पहले ही ईरान के परमाणु खतरे को भी खत्म किया था।"

हमला अमेरिका ने आधी रात को किया हमला अमेरिका ने आधी रात को राजधानी काराकस के मुख्य हवाई अड्डे और सबसे बड़े सैन्य अड्डे फुएर्ते टियुना पर हमला किया। काराकस की पहाड़ियों में स्थित संचार केंद्र एल वोलकान और काराकस के नजदीक प्रमुख बंदरगाह ला ग्वाइरा पोर्ट को निशाना बनाया। काराकस के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा में भी हमले हुए हैं। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जहाज कम ऊंचाई पर उड़ते रहे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय को भी नुकसान की खबर है।