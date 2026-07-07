प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा पर दोनों देशों के बीच कौन-से बड़े समझौते हुए?

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भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ बड़ा रक्षा और सैन्य समझौता

द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सुबियांटो ने बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तटीय रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को मिसाइलों के साथ मोबाइल लॉन्चर, रडार, प्रशिक्षण और मरम्मत का सहायता पैकेज भी सौंपेगा। इसी तरह भारत ने इंडोनेशिया को अपनी आधुनिक 'अस्त्र' मिसाइलें सप्लाई करने के लिए भारत डायनेमिक्स के जरिए वहां की रेपब्लिकॉर्प के साथ हवाई मारक मिसाइलों को लेकर अहम समझौता किया है।