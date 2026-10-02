रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने NATO को दी परमाणु हमले की चेतावनी

व्लादिमीर पुतिन की NATO को चेतावनी, कहा- कैलिनिनग्राद पर हमला होने पर की जाएगी परमाणु कार्रवाई

लेखन भारत शर्मा 10:53 am Oct 02, 202610:53 am

क्या है खबर?

रूस और नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन (NATO) देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहा तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के किसी भी हिस्से या उसके रणनीतिक क्षेत्र कैलिनिनग्राद पर सीधा हमला होता है, तो रूस अपने परमाणु शस्त्रागार सहित सभी हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन का यह बयान मास्को में आयोजित वाल्दाई फोरम में आया है।